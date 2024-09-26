Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bu hafta boyunca yeniden yazı yaşayacak... Hafta sonundaki güzel havayı iyi değerlendirin. Çünkü Pazartesi günü itibariyle sağanak yağışlar çok kuvvetli gelecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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