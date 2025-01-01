Hava durumu şaşırtacak: Soğuklara kış güneşi molası
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni yılın ilk günlerinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da 4 derece kadar artacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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2 - 8 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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2 Ocak Perşembe hava durumu tahmin haritası
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