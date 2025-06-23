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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bazı illerimizde kavurucu sıcaklar, bazılarında yağışlar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bu hafta pek çok şehrimizde kavurucu sıcaklar etkisini gösterecek, ancak bazı il ve ilçelerimizde yine sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bazı illerimizde kavurucu sıcaklar, bazılarında yağışlar var - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bazı illerimizde kavurucu sıcaklar, bazılarında yağışlar var - Resim: 2

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bazı illerimizde kavurucu sıcaklar, bazılarında yağışlar var - Resim: 3

24-30 Haziran tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...

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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bazı illerimizde kavurucu sıcaklar, bazılarında yağışlar var - Resim: 4

24 Haziran Salı günü hava durumu tahmin haritası

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