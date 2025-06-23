Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bazı illerimizde kavurucu sıcaklar, bazılarında yağışlar var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bu hafta pek çok şehrimizde kavurucu sıcaklar etkisini gösterecek, ancak bazı il ve ilçelerimizde yine sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
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24-30 Haziran tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...
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24 Haziran Salı günü hava durumu tahmin haritası
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