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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bu haftasonu çok sayıda sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yeni haftada ise hava sıcaklıları yeniden yükselecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar - Resim: 2

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar - Resim: 3

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.

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