Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Sıcaklıklar artıyor ancak sağanak yağışlar da geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkıyor. Ancak artan sıcaklıklara rağmen İç Anadolu, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgemizde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise sis etkili olacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkarak ısınmaya devam edecek olsa da, ülkenin iç ve yüksek kesimlerinde aniden bastıracak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer tüm bölgelerde normallerin 3-5 derece üzerinde ölçülecek. Rüzgarın çoğunlukla kuzeyden, güney kesimlerde ise güneyden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Özellikle sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor; bu nedenle sürücülerin trafikte dikkatli olması büyük önem taşıyor.