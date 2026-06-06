Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Sıcaklıklar artıyor ancak sağanak yağışlar da geliyor!

Rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkarak ısınmaya devam edecek olsa da, ülkenin iç ve yüksek kesimlerinde aniden bastıracak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.