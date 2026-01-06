Hava durumu yine şaşırtacak: Dondurucu soğuklara kısa bir mola... Ardından kar yağışı geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni yıl ile birlikte Türkiye'yi esir alan aşırı soğuklar ve kar yağışı birkaç günlüğüne mola verecek... Ancak önümüzdeki günlerde batı illerimizde hava sıcaklıkları artarken, İç Anadolu Bölgesi ve doğu illerimizde dondurucu soğuklar ve kar yağışı yeniden etkili olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.