Hava durumu yine şaşırtacak: Hava sıcaklıkları artıyor, pastırma yazı geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlar Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor ve hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Dört gözle beklenen pastırma yazı için de tarih verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.