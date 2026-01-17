Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin geneli yeni haftanın ortasına kadar kadar yine dondurucu soğuklar, sağanak yağmurlar, fırtına ve kar yağışının etkisi altında olacak. Ancak ardından hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi ve yalancı bir baharın gelmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.