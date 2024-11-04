Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu taminlerine göre Türkiye dört mevsimi peş peşe yaşayacağı bir haftaya giriyor. Meteoroloji bir yandan yağmur ve kar yağışı için uyarırken diğer taraftan da uzun vadeli hava tahmin haritalarıyla yazı aratmayan sıcaklık yükselişlerini işaret etti. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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