  4. Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar, bazı illerimizde ise kar yağışı beklenirken hava sıcaklıkları adım adım yükselecek ve yağışların ardından tüm Türkiye'de yazdan kalma güneşli günler görülecke. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

