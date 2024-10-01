Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.