Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.