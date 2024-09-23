Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, sağanak yağışlar bugün itibariyle Türkiye'yi terk edecek. Yarından itibaren ise yaz geri geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor. Ancak hava sıcaklıkları yarın itibariyle hızla artacak.
Rüzgarın genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz bölgesi ile yurdun doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.