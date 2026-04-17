Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor!
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu kuzeybatıdan başlayarak yerini sert bir düşüşe ve mevsim normallerinin altına bırakacak. Çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak beklenirken; toz taşınımı beklenen illerimiz de belli oldu. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 12
Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
2 / 12
Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
3 / 12
Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
4 / 12