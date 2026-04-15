Hava durumunda ters köşe: Sıcaklıklar 6 derece birden artıyor ama yeni yağış dalgası kapıda!
Türkiye genelinde dondurucu soğuklar yerini bahar havasına bırakıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar artacağını duyurdu. Ancak ısınan havayla birlikte batı illeri için kritik "toz taşınımı" uyarısı yapıldı. Hafta sonunda ise yağışlar yeniden etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri, toz taşınımı beklenen bölgeler ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının, batı kesimlerde yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.