Hava durumundan korkutan haber: Asfalt eriten sıcaklar geliyor: Mümkünse sokağa çıkmayın...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin genelinde etkili olan sıcak hava dalgası daha da güçleniyor. Pek çok ilimizde hava sıcaklıklarının 50 dereceye koşması bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise kavurucu sıcakların etkisi altında olması tahmin ediliyor.
Tahminlere göre, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Van’ın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren bulutluluk artacak. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yetkililer, ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek yerel su baskınları ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Yurdun kalan kesimlerinde ise hava açık ve güneşli geçecek. Özellikle Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerindeki seyrine devam ediyor. Yeni haftada Türkiye hem Afrika hem de Basra üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.