Hava durumundan korkutan haber: Asfalt eriten sıcaklar geliyor: Mümkünse sokağa çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise kavurucu sıcakların etkisi altında olması tahmin ediliyor.