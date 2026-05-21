Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelini etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Marmara, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağış beklenirken, bölgeler arası sıcaklıklarda tezat değişimler yaşanacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye, bahar aylarının karakteristik özelliği olan kararsız hava koşullarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hakimiyet sürerken, vatandaşların aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
Haber3.com olarak son verileri incelediğimizde, Türkiye haritası üzerinde oldukça dikkat çekici bir sıcaklık değişimi gözlemliyoruz. Bir yanda Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde termometreler 3 ila 5 derece arasında artış gösterirken; diğer yanda Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşecek. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise sıcaklıklarda mevsim normallerinin dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Kuvvetli Yağış Alarmı
Meteoroloji yetkilileri, yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetini artıracağını ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirterek "sarı" alarm niteliğinde uyarılarda bulundu.
Su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı özellikle şu illerde ve bölgelerde tedbirli olunması şart:
Marmara Bölgesi: Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında kalan tüm iller.
Karadeniz ve Doğu: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Tokat ve Hakkari çevreleri.
İç ve Güney Bölgeler: Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde ve Kayseri çevreleri.
Adana: Özellikle şehrin kuzey ve doğu kesimleri.