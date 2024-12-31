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  4. Soğuğu, yağışları, ayazı unutun! Kış günü bahar geliyor...

Hava durumundan yeni yıl sürprizi: Kış günü bahar geliyor...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre uzun süredir tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bugün itibariyle yerini sıcak ve güneşli kış günlerine bırakmaya hazırlanıyor. Hava sıcaklıkları hızla artacak. İşte 5 günlük hava tahmin haritaları...

Hava durumundan yeni yıl sürprizi: Kış günü bahar geliyor... - Resim: 1

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

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Hava durumundan yeni yıl sürprizi: Kış günü bahar geliyor... - Resim: 2

Ancak bugün akşam saatlerine doğru tüm Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek ve birkaç günlüğüne olsa da soğuk ve yağışlı havayı unutacağız...

İşte 5 günlük hava tahmin haritaları...

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Hava durumundan yeni yıl sürprizi: Kış günü bahar geliyor... - Resim: 3

31 Aralık - 6 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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Hava durumundan yeni yıl sürprizi: Kış günü bahar geliyor... - Resim: 4

31 Aralık Salı hava durumu tahmin haritası

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