Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde hızla düşecek. Pek çok ilimizde sağanak yağışların etkili olması, yüksek noktalara kar yağması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul ve Ankara gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu.