Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor

Öte yandan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul ve Ankara gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu.