Hava sıcaklığı eksi 15'e düştü; Eber Gölü dondu

Eber Gölü'nün son 4 yıldır donmadığını söyleyen gölün kılavuzu Kadir Ateş, "Sıcaklığın geceleri eksi 15 derecelere kadar düşmesi, gölün tamamen donmasına neden oldu. Şu an göle girmek zor ve çok tehlikeli. Gölde yaşamlarını sürdüren su kuşları da yem bulmakta güçlük çekiyor. Yurt dışına ihraç edilen kamışları biçme çalışmaları başlamıştı. Kayıklar buzlanma nedeniyle kilitlendi. Bu nedenle kamışçılar çalışmalarına mola vermek zorunda kaldı. Soğukların önümüzdeki günlerde devam etmesiyle kızaklı çalışmalar başlar. Buz üstünde kamış biçilir ve kızak yöntemiyle kamışlar kıyıya aktarılır" dedi. (DHA)