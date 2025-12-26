Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye bu gece itibariyle buz gibi bir kışa giriyor. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi beklenirken pek çok ilimiz için hem sağanak yağış, hem don, hem de kar yağışı uyarısı gedli. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları bugün itibariyle yurt genelinde hızla düşecek. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde kar yağışı bekleniyor.