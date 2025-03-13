Hava sıcaklıkları 15 derece daha artacak, arkasından sağanaklar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde yükselmeye devam ediyor. "Mart karı" yerine "Mart yazı" geldi. Sıcaklıklar her geçen gün daha da yükselecek. Ancak gelecek hafta sağanak yağışlar yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden hava sıcaklıkları daha da artıyor.
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıacklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 15 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.
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Öte yandan yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den "Mart karı" beklerken "Mart yazı" getiren sıcak hava dalgasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor" denildi.
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