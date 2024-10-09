Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeniden hızla artacak. Bu hafta adeta bir ilkbahar günü gibi geçecek. Ancak yağışların , haftaya yeniden etkili olması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.
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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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