Hava sıcaklıkları artıyor ama çok sayıda ilimizde ''çamur yağmuru'' bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Ancak hafta boyunca pek çok ilimizde yağışlar etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlarla birlikte toz taşınımı da bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
5-11 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları