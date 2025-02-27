Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.