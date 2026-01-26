Hava sıcaklıkları artıyor, kar gidiyor, sağanak yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre Ükemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.