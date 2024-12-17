Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması beklenirken, pek çok ilimizde yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri