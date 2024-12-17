Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.