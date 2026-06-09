Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor! Ancak çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor

Afyonkarahisar ve Akdeniz'in İç Kesimlerine Kuvvetli Yağış Uyarısı

Haber3.com okurları için derlediğimiz son değerlendirmelere göre, bugün yağışların en etkili olacağı noktalar Afyonkarahisar çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri olacak. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.