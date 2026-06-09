Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor! Ancak çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Aşırı sıcakların etkili olduğu günlerde; Afyonkarahisar, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Ege başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına uyarısı yapıldı. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, aniden bastıracak yaz sağanaklarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Haziran Salı gününe ait güncel hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla boğuşan Türkiye, bugün öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yerini yerel sağanak ve gök gürültülü fırtınalara bırakacak. Özellikle İç Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İç Anadolu'nun batısında yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
Afyonkarahisar ve Akdeniz'in İç Kesimlerine Kuvvetli Yağış Uyarısı
Haber3.com okurları için derlediğimiz son değerlendirmelere göre, bugün yağışların en etkili olacağı noktalar Afyonkarahisar çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri olacak. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, yaz aylarında aniden bastıran bu tür kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını ve yerel dolu riskine karşı vatandaşları uyarıyor.
Sıcaklıklarda Değişim Yok, Rüzgar Kuzeyden Esecek
Yağışlı havaya rağmen yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor; aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.