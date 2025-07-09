Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor; sıcak değil, çok sıcak olacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre birkaç ilimiz hariç tüm Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına girdi. Asfalt eriten sıcaklar olarak adlandırılan kavurucu sıcaklar nedeniyle güneşin en güçlü olduğu saatlerde vatandaşlara "mümküse sokağa çıkmayın" uyarıları yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye'yi dört bir yandan saran sıcak hava dalgası bunaltmaya devam ediyor.
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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Türkiye hem Afrika hem de Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişken uzmanlar özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanların mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını önerdi.
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Öte yandan aşırı sıcaklarda termometreler ile hissedilen sıcaklıklar arasındaki farkın da büyüyeceği açıklandı.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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