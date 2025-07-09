  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam edecek... Sıcak değil, çok sıcak olacak!

Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor; sıcak değil, çok sıcak olacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre birkaç ilimiz hariç tüm Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına girdi. Asfalt eriten sıcaklar olarak adlandırılan kavurucu sıcaklar nedeniyle güneşin en güçlü olduğu saatlerde vatandaşlara "mümküse sokağa çıkmayın" uyarıları yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor; sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 1

Türkiye'yi dört bir yandan saran sıcak hava dalgası bunaltmaya devam ediyor.

1 / 10
Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor; sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 2

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2 / 10
Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor; sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 3

Türkiye hem Afrika hem de Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişken uzmanlar özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanların mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını önerdi.

3 / 10
Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor; sıcak değil, çok sıcak olacak - Resim: 4

Öte yandan aşırı sıcaklarda  termometreler ile hissedilen sıcaklıklar arasındaki farkın da büyüyeceği açıklandı. 

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

4 / 10