Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi
Türkiye ilkbaharın son ayı Mayıs'a veda edip yaza merhaba demeye hazırlanırken hava sıcaklıklarının kış mesaisi ise sürüyor. Meteoroloji verilerine göre, çok sayıda bölgede sağanak etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.