Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.