Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.