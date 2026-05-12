Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Türkiye genelinde bahar havası yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu. Ankara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok il için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava dengelerinin değişeceğini bildirdi. Perşembe gününden itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar hızla düşerken, birçok bölgede kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Trakya, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.
Hava tahmin raporlarına göre yağışların; Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevreleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu illerde yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Şu an mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden itibaren rotasını aşağı çevirecek. İç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacak olan sıcaklıkların, mevsim normallerinin dahi altına düşeceği tahmin ediliyor.