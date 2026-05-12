Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!

Hava tahmin raporlarına göre yağışların; Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevreleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu illerde yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.