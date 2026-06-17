Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporu, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların yerini kademeli olarak serin ve yağışlı bir sisteme bırakacağını gösteriyor. Haber3.com güncel haberler servisi olarak, vatandaşların günlük planlarını doğrudan etkileyecek olan sıcaklık düşüşlerini ve bölgesel sağanak yağış beklentilerini resmi verilere dayanarak detaylandırıyoruz.