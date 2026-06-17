Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren düşüşe geçiyor. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporu, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların yerini kademeli olarak serin ve yağışlı bir sisteme bırakacağını gösteriyor. Haber3.com güncel haberler servisi olarak, vatandaşların günlük planlarını doğrudan etkileyecek olan sıcaklık düşüşlerini ve bölgesel sağanak yağış beklentilerini resmi verilere dayanarak detaylandırıyoruz.
Sıcaklıklar Cuma Günü Batıdan İtibaren Azalıyor
MGM'nin resmi değerlendirmelerine göre, hafta boyunca etkisini gösteren sıcaklıkların ardından yurdun genelinde beklenen meteorolojik hadiseler şu şekilde gerçekleşecek:
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanacak; Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlamak üzere kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor.
Sağanak ve Gök Gürültüsü Beklenen İller
Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yağış görülecek.