Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının hızla artmaı bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...
