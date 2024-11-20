Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Atkıları, bereleri hazırlayın; kar geliyor...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları bu gece itibariyle yurt genelinde hızla düşüşe geçecek ve önce yağmur ardından da kar etkili olacak. Kar yağışının Türkiye'nin yarısından fazlasını etkisi altına alması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde bugün 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarının 10 derece birden soğuması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Perşembe günü öğlenden itibaren Marmara ve İstanbul’a, Güney kıyı Ege'ye şiddetli yağmur geliyor. Su baskını yapabilir. Perşembe İstanbul ve Kıyı Ege iç Anadolu’da Lodos fırtınası maddi hasar oluşturabilir. Hava ulaşımında aksamalara neden olabilir seyahatinizi kontrol edin." diye uyardı.
Lodosla havaların ısınacağını ancak ardından kar yağışı beklediğini belirten Şen, "Perşembe günü Lodos ile birlikte Batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve Pazar günü hızla 10 derece azalacak" dedi.