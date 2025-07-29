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Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'de yaşamı altüst eden aşırı sıcaklara yağmur molası geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... - Resim: 2

Ancak yarın ( 30 Temmuz Çarşamba ) itibariyle Edirne'den yurda giriş yapması beklenen yağışlı havanın Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... - Resim: 3

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların hafta sonuna kadar azalması, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının da yağışlara kadar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

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