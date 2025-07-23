Hava sıcaklıkları rekor kıracak: Bugün yakacak, yarın azalacak, sonra tekrar artacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'de hava sıcaklıkları yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Uzmanlar öğle saatlerinde zorunda olmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarıda bulundu... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacak, pazartesi gününden itibaren tekrar artacak.
Karadeniz'in doğusundaki illerin dışında etkili olacak kavurucu sıcaklar nedeniyle uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'dan da yapılan açıklamada “İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklıkların 39°C'ler civarına, bölgesel olarak 40°C'nin üzerine yükselerek haftanın en sıcak gününün yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.