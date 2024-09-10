Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzeyinde artması, batı kesimlerinde ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Pek çok ilimiz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
11-17 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
11 Eylül Çarşamba hava durumu tahmin haritası