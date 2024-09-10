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Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzeyinde artması, batı kesimlerinde ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Pek çok ilimiz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak - Resim: 2

: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak - Resim: 3

11-17 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak - Resim: 4

11 Eylül Çarşamba hava durumu tahmin haritası

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