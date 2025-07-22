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  4. Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın!

Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları gitgide artarak rekor seviyelere ulaşacak..

Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın - Resim: 2

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın - Resim: 3

23 - 29 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...

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Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın - Resim: 4

23 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahmin haritası

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