Hava sıcaklıkları yeni bir rekora hazırlanıyor: Zorunda değilseniz dışarı çıkmayın
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları gitgide artarak rekor seviyelere ulaşacak..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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23 - 29 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...
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23 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahmin haritası
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