Hava sıcaklıları yeniden düşüyor: Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bugün itibariyle Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi, sağanak yağışların yurt genelini etkisi altına alması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Ülke genelinde yağışla birlikte mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı ve iç bölgelerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.