Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek
Hafta sonu için plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu ilk bahar gibi başlayıp bir anda sonbahara dönecek. Çok sayıda ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji pazar günü için uyardı.
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Meteoroloji'den yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının Pazar günü itibariyle kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ve Ege, İş anadolu ile Akdeniz'in batısı hariç Türkiye genelinde yağışların etkili olacağı belirtildi.
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