Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde yağış beklediğini açıkladı. Yüksek kesimlerde kar, iç bölgelerde karla karışık yağmur tahmin edilirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.