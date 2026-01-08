Hava yeniden buz kesecek; önce yağmur, ardından kar var... Bugün başlıyor, günlerce sürecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni yıla karlar altında girildikten sonra mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıkları yeniden düşüyor... Tam 63 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarını hızla düşmesi ve çok sayıda ilimizde sağanak yağış ve kar yağışı görülmesi bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.