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Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşmeye devam ediyor. Pek çok ilimizde kar alarmı verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor - Resim: 2

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor - Resim: 3

Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor - Resim: 4

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

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