Hayatını değiştiren ameliyatla tam 14 yıldır hayata başka bir yüzle bakıyor!
Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu yapılan Uğur Acar, naklin 14'üncü yıl dönümünde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinin Gebece köyünde henüz 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'a, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli gerçekleştirildi. Yeni yüzüyle 14'üncü yılını dolduran Uğur Acar, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi. Ziyarette yıl dönümü için hazırlanan yaş pastayı kesen Uğur Acar, pasta üzerindeki mumları söndürdükten sonra Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür ederek “Hayatım siyahtan beyaza dönmüş gibi oldu" ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “14 yıl geçmiş, gerçekten dile kolay. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ediyorsunuz. Uğur'un yüzüne baktığımızda, gözlerindeki o mutluluğu görmek, doktorluğun belki de en kutsal kısmı bu aslına bakarsanız. Biz tabi bu seriye aslında yüz nakliyle başlamadık. 2010'da ilk kol naklini yapmıştık. Türkiye'nin ilk kol nakli dünyanın da sayılı kol nakillerinden bir tanesi, çift kol nakli. Her yerde çift kol nakli de yapılmıyor, çift teke göre çok daha zor. 2011'de dünyanın ilk rahim naklini yaptık. O da çok mutluyuz ki bebek sahibi oldu. 2012 yılında da ilk tam yüz nakli. Yüz nakillerinin de kendi aralarında farklılıkları var. Bu da en zor olanlarından ilk tam yüz nakliydi. Dönüp baktığım zaman çok şey öğrendik elbette hastalarımızla beraber" dedi.
Rektör Prof. Dr. Özkan, “Uğur'a baktığım zaman gördüğüm şey, kendisi yaş pastayı keserken söyledi. 'Önceki hayatım, çikolatalı pasta gibi siyahtı. Şimdiki hayatım kremalı pasta gibi beyaz' diye güzel ifade etti. Aslına bakarsanız gerçekten de 14 yıldır onları takip ediyoruz. Aile gibi olduk. Uğur'un geçirdiği sosyal evrimi de gördüğüm zaman iyi ki yapmışız diyoruz. Tabi bu ameliyatların elbette ciddi komplikasyonları var. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bütün hastalarımızı ömür boyu takip ediyoruz. Çünkü bunlar ömür boyu ilaç alan insanlar, immün sistemlerini baskılayan ilaçlar. O anlamda hem nakledilen organlar yakın takip ediliyor hem de sistemik muayeneleri yan etkileri açısından takip ediliyor" diye konuştu.
Yüz naklinin, dünyada en kısa zamanda yapılan kliniklerden birinin Akdeniz Üniversitesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, şöyle devam etti:
“Yüz naklinde bir sıkıntı yaşarsanız, bunun B, C, D, planlarının olması lazım. Yüz naklinde bu kolay değil. Çünkü biz yüz naklini kime yapıyoruz. Cerrahinin temel prensibidir. Zenginden al fakire ver, zengin organdan, dokudan alıp fakir dokuyu veriyoruz. Yüzünde ameliyat sırasında, ameliyattan hemen sonra bir sıkıntı yaşandığı zaman o yüzü geri aldığımız zaman bize geldiğinden çok daha geriye gitmiş oluyor hasta. Bu anlamda ömür boyu takip ediyorsunuz. Bu hastalar biz yüz naklini yapmasak hayatını devam ettirebilecekler sağlık olarak, ama sosyal olarak çok ciddi sıkıntılılar. Sosyal hayata karışmıyorlar. Yemek yiyemiyor. Bir kısmı mideden besleniyor tüplerle. Biz aslında hayat kalitesini artırıyoruz bu ameliyatlarla. Uğur'un bir işi oldu. Okula bile gidememiş maalesef. Turan evlendi ve üzerine çocuk sahibi oldu. Recep yine evlendi, çocuk sahibi oldu. Kol nakli ikinci çocuğuna sahip oldu. Rahim nakillerinin zaten yapılma amaçları çocuk sahibi olmaktı. Bunları başarıyorsunuz. Ancak bu uzun bir süreç. Yan etkileri hakikaten çok ciddi. Bu bir terazi. Kazanım ve kayıpları hesaplıyorsunuz. Kazanım fazla ise bu ameliyatı yapıyorsunuz. Bu bağlamda bizim her kongrede konuştuğumuz şey. Yüz nakilleri hakikaten süreçte biraz daha yavaşladı. Çünkü çok yorucu, ömür boyu siz takip ediyorsunuz bunu, başkası değil. Karaciğer nakli yaptınız, başka klinik takip edebilir onu. Çünkü birçok karaciğer nakli yapan yer var ama bizim için öyle bir şey geçerli değil. Dünyada da bu böyle. Sadece biz takip ettiğimiz için elbette yükü bir hayli ağır."