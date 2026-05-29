Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Ankara ve 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. Özellikle Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yerel sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporuyla vatandaşları ani sıcaklık düşüşleri, şiddetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyardı.
Yayımlanan son verilere göre; Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında yurt genelinde yağışlı ve kapalı bir hava sistemi hakim olacak.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tam 37 ilde gök gürültülü sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcak havalara alışan vatandaşlar, yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece arasında keskin bir düşüş yaşayacağı açıklanırken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde sağanağın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
