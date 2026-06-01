Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haziran ayının ilk haftası için sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop'un iç kesimlerinde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Haziran ayıyla birlikte yaz sıcakları beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) kritik bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Haber3.com olarak yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop'un iç kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması hayati önem taşıyor.
Hangi Bölgeler Risk Altında?
Meteoroloji'nin yayımladığı güncel rapora göre, yurdun genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak ancak bölgesel sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkileyebilecek. Yağış uyarısı verilen başlıca bölgeler şunlar:
Marmara: Kuzey kesimleri ve Bilecik çevrelerinde öğleden sonra sağanak geçişleri bekleniyor.
Akdeniz: Antalya'nın batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in yüksekleri (Toroslar mevkii) yağışlı geçecek.
İç Anadolu: Bölgenin kuzeyi ve doğusu öğleden sonraları yerel sağanaklara teslim olacak.
Karadeniz (Ana Risk Bölgesi): Bölge genelinde yağışlar etkili olacak. Özellikle öğleden sonra Sinop ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların kuvvetini artıracağı ve sel riski oluşturacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ege ve Güneydoğu Anadolu: Bu iki bölgemizde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor, yağış riski bulunmuyor.
Sıcaklıklar ve Rüzgar Durumu
Yağışlı havaya rağmen sıcaklıklarda yurt genelinde ani bir düşüş beklenmiyor. Hatta doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği tahmin ediliyor.