Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi!

Hangi Bölgeler Risk Altında?

Meteoroloji'nin yayımladığı güncel rapora göre, yurdun genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak ancak bölgesel sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkileyebilecek. Yağış uyarısı verilen başlıca bölgeler şunlar:

Marmara: Kuzey kesimleri ve Bilecik çevrelerinde öğleden sonra sağanak geçişleri bekleniyor.

Akdeniz: Antalya'nın batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in yüksekleri (Toroslar mevkii) yağışlı geçecek.

İç Anadolu: Bölgenin kuzeyi ve doğusu öğleden sonraları yerel sağanaklara teslim olacak.

Karadeniz (Ana Risk Bölgesi): Bölge genelinde yağışlar etkili olacak. Özellikle öğleden sonra Sinop ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların kuvvetini artıracağı ve sel riski oluşturacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ege ve Güneydoğu Anadolu: Bu iki bölgemizde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor, yağış riski bulunmuyor.