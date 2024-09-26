Hem istilacı hem zehirli: Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi

“Bu balığı Türkiye sularında hiç görmemiştim”

Dalış sırasından birçok balık türüyle karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Bilgin, çizgili kedi balığını ilk defa gördüklerini söyledi. Bilgin, “Yaptığımız dalışlar sırasında birçok balık görüyoruz. Bunların çoğunluğunu biliyoruz ama bazen de ilk defa gördüğümüz balıklarla karşılaşıyoruz. Karşılaştığım yine bir balık türü var. Bu balığı daha önce Türkiye sularında hiç görmemiştim ama yurt dışındaki yapmış olduğum dalışlardan dolayı biliyordum. Muhtemelen bizim kara sularımıza gelerek üremeye başladılar diye düşünüyorum. Bu balığı ‘çizgili kedi balığı' olarak adlandırabiliriz. Aslında ebat olarak küçük bir balık, sürü halinde yaşıyor, geceleri aktif olan istilacı bir tür ve zehirli dikenleri var. Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Çok acı veren zehir salgılayabiliyor” dedi.

“Kameramla balıkların görüntülerini çektim”

Yaklaşık 13 metre derinlikte çizgili kedi balığı sürüsüne rastladığını ifade eden Bilgin, “Bu balık sürüsüne Korsanlar Mağarası'nın yaklaşık 13 metre derinliğindeki bir taşın altında rastladım. Elimde de küçük sualtı kameram vardı. Kameramla balıkların görüntülerini çektim. Araştırma yaptığımda da ilk defa rastladığım bir tür olduğunu tespit ettim. Dikkat edilmesi gereken istilacı bir balık, fazla düşmanı olmadığı için bu türler çok çabuk üreme yapıyorlar. Diğer balıkların beslenme şekillerini bozdukları için onları yok edip kendileri istila ediyorlar. Bunlar tabii iklim değişikliklerinin de etkisiyle geliyor ve bizim denizlerimize yerleşip diğer türleri yok edebiliyorlar” diye konuştu.