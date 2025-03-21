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Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar...

Diyarbakır'da günde üç öğün tüketilen ciğer kebabı, Ramazan ayında da iftardan sahura kadar her vakit tercih ediliyor.

Kaynak: İHA
Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... - Resim: 1

Ramazan'ın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı iftar saatine saatler kala hazırlanıp ocağa diziliyor.

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Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... - Resim: 2

İftar ve sahur vakitlerinde sofraları süsleyen tescilli lezzet, sadece bir mekanda günde ortalama 500 kilo tüketiliyor. 

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Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... - Resim: 3

Tescilli lezzet kent genelinde işletmelerde hem ocakbaşında, hem de siparişlerle evlere gönderilerek tüketiliyor. 

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Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... - Resim: 4

Ciğer ustası Onur Erdin, İHA muhabirine, iftara 1 saat kala rezervasyonların yapıldığını ve hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Dört katta da ocakbaşlarının aktif olduğunu belirten Erdin, Ramazan ayı öncesi günlük hafta içi 650-700 kilo arası, hafta sonu ise 1 ton tüketim olduğunu kaydetti.

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