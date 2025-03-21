Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar...
Diyarbakır'da günde üç öğün tüketilen ciğer kebabı, Ramazan ayında da iftardan sahura kadar her vakit tercih ediliyor.
Kaynak: İHA
Ramazan'ın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı iftar saatine saatler kala hazırlanıp ocağa diziliyor.
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İftar ve sahur vakitlerinde sofraları süsleyen tescilli lezzet, sadece bir mekanda günde ortalama 500 kilo tüketiliyor.
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Tescilli lezzet kent genelinde işletmelerde hem ocakbaşında, hem de siparişlerle evlere gönderilerek tüketiliyor.
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Ciğer ustası Onur Erdin, İHA muhabirine, iftara 1 saat kala rezervasyonların yapıldığını ve hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Dört katta da ocakbaşlarının aktif olduğunu belirten Erdin, Ramazan ayı öncesi günlük hafta içi 650-700 kilo arası, hafta sonu ise 1 ton tüketim olduğunu kaydetti.
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