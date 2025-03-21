Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar...

Ciğer ustası Onur Erdin, İHA muhabirine, iftara 1 saat kala rezervasyonların yapıldığını ve hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Dört katta da ocakbaşlarının aktif olduğunu belirten Erdin, Ramazan ayı öncesi günlük hafta içi 650-700 kilo arası, hafta sonu ise 1 ton tüketim olduğunu kaydetti.