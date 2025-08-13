Hepsini çöpten toplayıp yeniden hayat veriyor...

Küçük çantaları 1 günde diğerlerini ise 2-3 günde yaptığını söyleyen Ayşe Seda Özbilgin, şöyle devam etti:

“Ayrıca bir model de dökmüş oluyorum. Bazılarının içerisinde halı düğümlerini de kullanıyorum. İçine o şekilde bir besleme yapmış oluyorum. Çanta, kilim, minder yaptım. Onları hep hediye ettiğim için şu an halihazırda yanımda yok. Düşkapanı şeklinde veya nazarlık olarak da yaptım. Duvar süsleri yaptım. Birçok değişik süslemelerle bunları hediye şeklinde genelde arkadaşlara vermiş oldum. Kendi evimde de değerlendiriyorum aynı şekilde kilim olarak. Çünkü bir büyük tezgahımdan 2 metre çıkarabiliyorum. Yani eni 1, boyu 2 metre çıkarabiliyorum. Diğerinde 70’e bir, bir buçuk gibi çıkarabiliyorum. Bütün dokumalarım da var. İçine dokumaları da katarak daha farklı bir çizgi getirmeye çalıştım.” (DHA)